Bolu'da, 18 yaşındaki genç intihar etti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da 18 yaşındaki Berkay Dursun, evde yalnızken, başına tabancayla ateş ederek yaşamına sonra verdi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yasemin Sokak’ta meydana geldi. Berkay Dursun, inşaat işçisi olan babası tarafından evde, yerde kanlar içinde bulundu. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Berkay Dursun, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Dursun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre başına tabancayla ateş ederek intihar ettiği ifade edilen Dursun’un ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

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