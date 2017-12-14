Bolu'da 17 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 17 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, 43 yaşındaki N.M.Ç. gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. D-100 Karayolu\'nda takibe alınan otomobil durdurularak narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aracın bagajına paketler halinde zulalanmış halde 17 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü N.M.Ç. gözaltına alındı. N.M.Ç., Emniyet Müdürlüğü\'ndki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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