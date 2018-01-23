Bolu'da 14 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı (2)

\'MAHREM İMAM\' ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün \'mahrem yapısındaki\' kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen askerlerle birlikte gözaltına alınan meslekten ihraç edilen öğretmen H.S. adliyeye sevk edildi. \'Mahrem imam\' olduğu iddia edilen H.S.\'nin daha önce 2 kez FETÖ\'den gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.



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