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Bolu'da 14 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU merkezli 6 il ve KKTC’de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı

23 Ocak 2018 14:26

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU merkezli 6 il ve KKTC’de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 3\'ü tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen Genelkurmay\'da görevli albay ile 2 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 8 astsubay ve 1 öğretmen olmak üzere 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kırşehir, İstanbul, Kocaeli ve KKTC’de oldukları tespit edilen 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 13\'ünün daha önce Bolu 2\'nci Komando Tugayı\'nda görev yaptığı, 2\'sinin daha önceki soruşturmalarda meslekten ihraç edildiği, 1 şüphelinin ise öğretmen olduğu ve örgütün mahrem imamı olduğu belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 14 asker adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Albay Ali Murat Ersöz ve üsteğmen Etka Gökçen ile meslekten ihraç edilen yarbay Bülent Gökçicek tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve yapılanma hakkında bilgiler veren, M.E.A., Ö.R., İ.Ö.Ö., E.Y., A.E., T.A., Ü.K., İ.A., M.E.G., M.T. ve U.U. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Gözaltına alınan bir muvazzaf yüzbaşı ile meslekten ihraç edilen öğretmenin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor.

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