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Bolu'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün 'mahrem yapılanması'ndaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüphe

05 Şubat 2018 14:57

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün \'mahrem yapılanması\'ndaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün \'mahrem yapılanması\'ndaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen, daha önce Bolu 2\'nci Komando Tugayı\'nda görev yapan 12\'si muvazzaf 13 kişi, Jandarma Komutanlığı personeli 1 kişi ile \'mahrem imam\' olduğu belirtilen ve görevinden ihraç edilen 2 öğretmen olmak üzere toplam 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu, Ankara, Eskişehir, Siirt, Şanlıurfa, Hakkari, Çankırı, Isparta, İstanbul, Kocaeli ve KKTC\'de operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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