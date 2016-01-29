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Bolu'da 1128 akademisyene destek için ikinci bildiriye imza atan akademisyenlerin evine baskın

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 6 akademisyenden 5'inin evinde bu sabah arama yapıldı

29 Ocak 2016 14:46

Bolu’da 1128 akademisyenin barış bildirisinin “Düşünce özgürlüğü' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten ikinci bildiriye imza atan akademisyenlerin de ev, araç ve işyerleri için arama kararı çıkarıldı.

“Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” öncülüğünde hazırlanan bildiriye imza attıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan 3 akademisyene destek için aynı bildiriye imza atan 6 akademisyenden 5'inin evinde bu sabah arama yapıldı. 6'ncı akademisyenin Ankara'da bulunan evi için de arama kararı çıkarıldı.

Radikal’de yer alan habere göre, 10 Ocak'ta yayımlanan, 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) görevli Prof. Dr. Barış Kılıçbay, Doç. Dr. Selime Güzelsarı ve Dr. Ülkü Güney'in ev ve üniversitedeki çalışma odalarında, geçen 15 Ocak'ta polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında, "Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 akademisyen daha sonra gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AİBÜ'de görevli Prof. Dr. Bahadır Aydın, Prof. Dr. Cem Somel, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Ekiz, Yrd. Doç. Dr. Cesim Çelik, Yrd. Doç. Dr. Mete Çetik ve Araştırma Görevlisi Orhan Kaya da 3 akademisyene destek amacıyla aynı bildiriye imza attı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sonradan bildiriye imza atan 6 akademisyen hakkında da aynı suçlamayla soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında sabah erken saatlerde akademisyenlerin evlerine eş zamanlı baskın yaptı. Akademisyenlerden Bahadır Aydın, Cengiz Ekiz, Cesim Çelik, Mete Çetik ve Orhan Kaya'nın evlerinde bilgisayar, laptop ve cep telefonlarının kopyaları alındı. Bazı belge ve dökümanlara da el konuldu. Öğle saatlerine doğru evlerdeki arama tamamlandı. Daha sonra akademisyenlerin üniversitedeki çalışma odalarında da arama yapıldı. Aramaların tamamlanmasından sonra akademisyenlerin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.

Bildiriye imza atan 6'ncı akademisyen Prof. Dr. Cem Somel'in Ankara'da bulunan evi için de arama kararı verildiği bildirildi.

ÇHD İstanbul Şubesi, Twitter’dan Bahadır Aydın, Cengiz Ekiz ve Cesim Çelik’e arama kararıyla gidildiğini duyurdu.

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