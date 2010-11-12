Bölücü akımlara karşı irşat ekipleri

T24 - Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2011 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’na göre bölücü akımlara karşı vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla “irşat ekipleri” kurulacağı söylendi.



Alınan bilgilere açıklamalrda Doğu ve Güneydoğu’da 1362 yeni cami yapılacağı da dile getirildi. Millyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Diyanet İşleri Başkanlığı, “bölücü” akımlara din ile karşı koyacak. Bu kapsamda Türkiye genelinde oluşturulacak “özel irşat ekipleri”, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hizmet vererek, vatandaşları bölücülüğe karşı uyaracak. Diyanet bütçesine, Doğu ve Güneydoğu’da yapılması planlanan 1362 cami için de 53 milyon TL’lik ödenek konuldu.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2011 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nda Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında, “Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü” ile ilgili planlamalara da yer verildi. Tasarıda, “Ülkemizin birlik ve beraberliğinin korunması, bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı görevlilerimizin doğru bilgilerle donatılarak özellikle hizmet bekleyen vatandaşlarımıza cami içinde ve dışında din hizmetlerinin sıhhatli ve verimli şekilde kasaba ve köylere kadar ulaştırılması amaçlanmaktadır” denildi.





İrşat ekipleri



Tasarıda, din hizmetlerinin en ücra köşelere kadar ulaştırılması amacıyla, Türkiye genelinde “il özel irşat ekipleri” kurulacağı belirtildi. Tasarıda, il müftülüklerince valilerin onayı ile kurulacak ekiplerin, yılda iki defa yol dahil 20’şer gün faaliyet göstereceği belirtildi.



Tasarıya göre irşat ekipleri, ülkenin birlik ve beraberliğini korumak amacıyla bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı görev yapacak. Bu kapsamda vatandaşlarla camide ve cami dışında bir araya gelecek olan ekipler, “irşat faaliyetlerinde” bulunarak teröre karşı da uyarıda bulunacak.





'Cami için ‘acil ödenek’



Bütçede, Doğu ve Güneydoğu’da camilere yapılacak harcamalara da yer verildi. Bütçe tasarısının “Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri kuruluşlara yardım ve ödemeler” bölümünde “Acil eylem planı dahilinde, teröre maruz kalan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bin 362 adet cami için toplam 53 milyon 652 bin 992 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır” denildi.





Müftülük onayıyla kurulacak



İrşat ekipleri, vatandaşlara dini konularda vaaz vermek ve ibadetlerle ilgili soruları yanıtlamak üzere halihazırda hizmet veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı tarafından başta köyler olmak üzere ülke genelinde görevlendirilen vaiz ve vaizelerden oluşan irşat ekipleri, vatandaşlarla camilerde ya da cami dışındaki organizasyon-larda bir araya geliyor.



Taslak uyarınca, bölücülü akımlarla mücadele konsepti kapsamında bu ekipler genişletilecek. İl müftülüklerinin onayı ile kurulacak ekipler, yılda iki defa yol dahil 20’şer gün faaliyet gösterecek.





