T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu ve Düzce valileri, Bolu Dağı'nda alınan kış tedbirlerini konuştu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- ANKARA-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda alınan kış tedbirleri, Bolu Valisi Aydın Baruş ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi

05 Aralık 2017 20:53

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- ANKARA-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda alınan kış tedbirleri, Bolu Valisi Aydın Baruş ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.
Bolu Dağı Polisevi\'nde düzenlenen toplantıya iki ilin ilgili kurumlarının temsilcileri de katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Vali Aydın Baruş, TEM ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin, Türkiye\'nin en önemli geçiş noktalarından olduğunu söyledi. Bolu Dağı geçişinde ulaşımda yaşanacak tıkanma ve aksamaların ekonomik ve sosyal kayıplara neden olduğunu ifade eden Vali Baruş, şöyle konuştu:
\"Kar yağışının bugün ve yarın da devam etmesini bekliyoruz. Bu tür yoğun kar yağışlarında yollarda buzlanma neticesinde trafik kazaları oluşabiliyor. Yoğun kar yağışı ve kış koşullarında iki ana yolumuzu açık tutmak için alabileceğimiz tedbirleri kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamamaları için elimizden geleni yapacağız. Buradan sürücülerimize uyarıda bulunmak istiyorum. Kış koşullarına hazırlıklı olarak yola çıksınlar. Kış lastikleri olmadan bu geçişleri kullanmasınlar. Çünkü özellikle Bolu Dağı çıkışındaki viyadüklerde ve Bolu Dağı D-100 Karayolu inişinde, özellikle TIR kaymaları sonucu yollarda kapanma durumuyla karşı karşıya geliyoruz. Bu kayan TIR\'ların kaldırılması uzun zaman aldığından vatandaşlarımız mağduriyete uğruyorlar. Özellikle TIR sürücüleri, trafik ekiplerinin uyarılarına mutlaka uysunlar. Araçlarında gerekli tertibatı bulundurmadan, kış lastiklerini bulundurmadan ve uyarılar üzerine zincirlerini takmadan Bolu Dağı geçişini ve tünel geçişini lütfen kullanmasınlar.\"
Düzce Valisi Zülkif Dağlı da kamyon ve TIR sürücülerini uyararak, \"Özellikle TIR sürücülerimizin sol şeridi kesinlikle kapatmamalarını istiyoruz. Bizim buradaki en önemli sorunumuz bu. Kamyon ve TIR sürücülerimiz sol şeridi kapattıkları zaman bizim yolu açmamız ve öndeki araçlara ulaşmamız mümkün olmuyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA ANKARAİstanbulBolu DağıBolu Valisi Aydın BaruşDüzce Valisi Zülkif DağlıBolu Dağı PoliseviToplantıVali Aydın Baruş TEMD100 Karayolu Bolu DağıTürkiyeVali BaruşBuYoğunVatandaşlarımızın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24