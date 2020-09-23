T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu Valisi Ümit: Karantinaya uymayıp Koronavirüs bulaştıranlar tazminata mahkum edilebilir

23 Eylül 2020 17:14

Bolu’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) denetimlerine katılan Vali Ahmet Ümit, karantina kurallarına uymayarak başkalarına Koronavirüs bulaştıran kişilerin tazminat davalarıyla karşılaşabileceğini söyledi.

Ümit "İzolasyona tabi bir şahıs eğer karantina tedbirine uymaksızın olmaması gereken yerlerde olursa ve birileri ondan olumsuz etkilenir, virüs kaparsa o şahısla ilgili olarak tazminat davası açılması mümkün. Hukuki olarak hak aranması mümkün. Olayın o tarafı da göz ardı edilmemesi lazım" dedi.

Denetlemeler sırasında basına konuşan Ümit, il genelinde bugüne kadar 2 bin 500 kişiye 2,2 milyon lira maske cezası kestiklerini açıkladı. (DHA)

ETİKETLER

Ahmet ÜmitVali Ahmet ÜmitBolu Ahmet ÜmitBoluBolu Valisitazminatkarantinakarantina tazminat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24