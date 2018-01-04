Bolu merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU merkezli 8 ilde yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları ileri sürülen 17 jandarma personeli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 20 jandarma personeli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara’da oldukları tespit edilen şüphelilerden 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.