Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 5 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişiden 3\'ü adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddia edilen 6 kişi, Bolu, Erzurum, İstanbul, Çorum ve Ankara\'da düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden emniyette işlemleri tamamlanan S.R., M.K. ve R.S. adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.



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