Bolu merkezli 13 ilde FETÖ operasyonunda 16 asker gözaltında

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 16 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen 16 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Daha önce Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı\'nda görev yapan askerler için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 ilde operasyon düzenledi. Samsun, Çankırı, İzmir, Bingöl, Kars, Siirt, Hatay, Ankara, Gaziantep, Giresun, Kilis, Adıyaman ve Tekirdağ\'da önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda, 9\'u astsubay, 7\'si üsteğmen, toplam 16 asker gözaltına alındı. Bolu\'ya getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.