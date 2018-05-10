T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu merkezli 13 ilde FETÖ operasyonunda 16 asker gözaltında

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 16 muvazzaf asker gözaltına alındı

10 Mayıs 2018 15:01

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 16 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen 16 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Daha önce Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı\'nda görev yapan askerler için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 ilde operasyon düzenledi. Samsun, Çankırı, İzmir, Bingöl, Kars, Siirt, Hatay, Ankara, Gaziantep, Giresun, Kilis, Adıyaman ve Tekirdağ\'da önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda, 9\'u astsubay, 7\'si üsteğmen, toplam 16 asker gözaltına alındı. Bolu\'ya getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA BOLUFETÖPDYBolu Cumhuriyet BaşsavcılığıDahaBoluTugay KomutanlığıEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüBingöl Kars Siirt Hatay Ankara Gaziantep Giresun Kilis AdıyamanTekirdağEmniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24