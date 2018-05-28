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Bolu için 16:30-19:30 saatleri arasında kuvvetli yağış uyarısı 

  Meteoroloji "acil" kodu ile Bolu için "Bugün 16:30-19:30 saatleri arasında Bolu'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi

28 Mayıs 2018 20:16

 

Meteoroloji \"acil\" kodu ile Bolu için \"Bugün 16:30-19:30 saatleri arasında Bolu\'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" uyarısında bulundu. 

Meteoroloji radarından alınan son verilere göre; bugün 16:30-19:30 saatleri arasında Bolu\'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı
28.05.2018 16:30-28.05.2018 19:30

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