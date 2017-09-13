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Bolu Hayvan Hastanesi'nde tüm hayvanların bakım ve tedavisi yapılıyor

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) -  BOLU Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bolu Hayvan Hastanesi'nde her türlü hayvanın bakım ve tedavisi yapılıyor

13 Eylül 2017 17:33

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) -  BOLU Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bolu Hayvan Hastanesi\'nde her türlü hayvanın bakım ve tedavisi yapılıyor. Bir ay önce açılan hastanede, hayvanlar tedavilerinin tamamlanmasından sonra barınaklara gönderiliyor.
Bolu Hayvan Hastanesi\'nde 2 ameliyathane, dijital röntgen odası, ultrasonografi ile muayene odası, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ünitesi, kedi bakım ünitesi,  hayvan yıkama ve kurutma odası, ameliyat öncesi ve sonrası bakım odaları bulunuyor. Kuduz ve diğer zoonoz hastalıklara karşı 6 karantina odasına sahip hastanede, yavrulu her anne için mutlaka ayrı ve özel bir oda tahsis ediliyor. Ayrıca hastanede atların, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da bakılıp tedavi edildiği 3 ayrı barınak daha buluyor. Yine hastane içindeki AR-GE binasında, hayvan sağlığı ve rehabilitasyonuna yönelik her türlü araştırma ve geliştirmeye yönelik bilimsel projeler yürütülüyor.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Hayvan Hastanesi\'nin bölgede tek olduğunu, çevre il ve ilçelerden de bakım ve tedavi için hayvan getirildiğini söyledi. Başkan Yılmaz şöyle konuştu:
\"Hastane bünyesinde yeni projelerimiz de olacak. Doğal yaşam ve rehabilitasyon merkezi ile köpek eğitim ve aktivite parkı bu projelerden sadece ikisi. Uzman veteriner hekimlerce tedavi ve bakımları tamamlanan sokak hayvanları, rehabilitasyon merkezinde sosyal yaşama uyum eğitimleri de alacak. Ardından dileyen çocuklar doğal yaşam merkezi ya da köpek eğitim ve aktivite parkında, köpeklerle biraraya gelebilecek, özel aktivite parkurlarında, çocuklar minik dostlarıyla çeşitli oyunlar oynayabilecek. Geldiğimiz noktada, artık hedefimiz, bir basamak daha yukarı çıkmak; çocuklarımızın gönlüne hayvan sevgisini aşılamak, içlerindeki sevgiyi daha da güçlendirmek.\"

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