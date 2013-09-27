Bolu Halkevi yıkımı milletvekili içerideyken yapıldı

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Halkevi'nin yıkımı sırasında polislerle birlikte binada bulunduğu sırada yıkıma devam edilmek istendi. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirten Özcan, "Ben içerideyken yıkım yapılıyor. Böyle bir saçmalık olamaz" dedi.

Bolu Halkevi önünde toplanan yaklaşık 100 kişi iş makinesinin önüne geçerek yıkıma engel olmak istedi. İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Bolu Belediye binasının arkasında yer alan yapılacak altgeçit nedeniyle yıkılmasına karar verilen Halkevi'nin önüne gelen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile Halkevleri Genel Sekreteri Samut Karabulut, belediye yetkilileriyle görüşerek yıkımın kanunsuz olduğunu söyleyerek mahkeme kararlarının gösterilmesini istedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre belediye ekipleriyle yaşanan tartışmanın ardından iş makinesinin harekete geçtiğini gören grup, zabıta ekiplerine saldırdı. Zabıta ekipleriyle eylemciler arasında yaşanan arbedenin ardından olay yerine gelen Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale edeceği sırada CHP'li Özcan, polislerin önüne geçti. Polis kalkanlarının üzerine elini koyarak gitmelerine engel olan CHP'li Özcan, konuyla ilgili yetkililerle görüşmek üzere olay yerinden ayrıldı.

Yaklaşık yarım saat sonra zabıta ekipleriyle kalkanlı, gaz maskeli polislerin Halkevi'ne doğru yürümesinin ardından bazı eylemciler iş makinelerinin üzerine çıktı. Eylemcilerin polislere saldırmasının ardından yaşanan arbedede çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve coplarla müdahale etti. Eylemciler iş makinesi operatörüne sandalye ve taşlarla saldırarak aracın camlarını parçaladılar. Yaşanan arbedede yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Grubun Halkevi binası önünden uzaklaşmasının ardından iş makinesinin yıkıma başlamasıyla birlikte bazı eylemciler polise taşlarla saldırdı. Bu sırada olay yerine gelen CHP'li Özcan, iş makinesinin önüne geçerek yıkımı engellemeye çalıştı.

Bir süre iş makinesinin önünde oturan CHP'li Özcan, daha sonra bir bölümü iş makinesi tarafından yıkılmış binaya girdi. Özcan, bina içerisinde polislerle birlikte incelemelerde bulunduğu sırada iş makinesinin yıkıma devam etmesi şaşkınlık yarattı. Korkuyla dışarı çıkan Özcan, iş makinesi operatörünü, "Ben içerdeyim sen ne yapıyorsun" diyerek azarladı. Yıkıntıların üzerine çıkan Özcan, İçişleri Bakanı Muammer Güler'i telefonla arayarak binanın içerisindeyken yıkıma devam edildiğini söyledi. Özcan'ın iş makinesinin içine binmesine rağmen operatörün ısrarla binayı yıkmaya çalışmak istemesi dikkat çekti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirten Özcan, "Ben içerideyken yıkım yapılıyor. Böyle bir saçmalık olamaz" dedi. Binada yıkım çalışmaları devam etti.