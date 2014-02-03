Bolu Emniyeti'nde 120 polisin görev yeri değişti

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde aralarında 17 Aralık operasyonunun ardından görevden alınan iki şube müdürünün de bulunduğu 120 polisin görev yeri değiştirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Kızılkaya'nın atanmasının ardından bazı şube müdürlerinin görevden alınmalarından sonra, bu kez de geniş çaplı bir değişim yapıldı.

17 Aralık operasyonlarının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevinden alınarak Spor Şube Müdürlüğü'ne getirilen Kubilay Akgün, bu kez de Pasaport Şube Müdürlüğü'nde görevlendirildi.

Pasaport Şube Müdürü Cenk Akgün ise Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü görevine atandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde ayrıca aralarında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polislerin bulunduğu 120 polisin görev yeri değiştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görevli polislerin de görev yerleri değiştirildi.