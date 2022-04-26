Bolu'daki Gezi Parkı davası eylemine saldırı girişimi

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Can Atalay’a da 18 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verilmesi Bolu'da protesto edildi.

Kardelen Meydanı’nda bir araya gelen Bolu Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri de basın açıklamasıyla kararı protesto etti. "Her yer Gezi her yer direniş" ve "Gezi Parkı’na sahip çıkmak cezalandırılamaz" sloganları ile başlayan açıklamayı platform adına Serdar Koçyiğit okudu.

"Emirle verilen tutuklama kararı, yargı bağımsızlığını ayaklar altına almıştır"

Siyasetin ülkenin sorunlarını çözmek üzere kendi kuralları ile yapılması gerektiğini vurgulayan Koçyiğit, "Adalet başta Anayasa olmak üzere, mevcut yasalar, teamüller, etik değerler ve ülkemizce onaylanmış uluslararası hukuk normları ile hukukun üstünlüğü ve evrensel ilkeler üzerinden işlemelidir. Yukarıdan gelen emirle verilen tutuklama kararı, yargı bağımsızlığını bir kez daha ayaklar altına almıştır. Bu ülkemize ve insanımıza yapılan en büyük kötülüktür” dedi.

"Cezalar kabul edilemez"

Gezi Parkı eylemlerinin Türkiye tarihinin en demokratik, barışçıl, yaratıcı, katılımcı ve kapsayıcı olduğunu belirten Koçyiğit, “Bizler bu hukuksuzluğu reddediyoruz. Başta 'Gezi Parkı park olarak kalsın' diyen arkadaşlarımıza ve demokratik hakkını kullanan yurttaşlara yönelik bu cezalar kabul edilemez. Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

"Osman Kavala'yı savunanlar haindir"

Gazete Duvar'ın haberine göre, Koçyiğit’in açıklamalarının ardından alkışlar ve sloganlar eşliğinde dağılmak üzere olan gruba bir kişi saldırıda bulunmak istedi. Polis tarafından engellenen şahıs, elinde taşıdığı Türk bayrağı ile "Yaşasın devlet", "Osman Kavala haindir", "Bütün Bolu uyuyor" ve "Osman Kavala'yı savunanlar haindir" diyerek bağırdı.

Eylemcilere saldırmak isteyen şahıs, polis aracına bindirildi.