-Bolu Dağı'nda yoğun sis DÜZCE/MANİSA/ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Bolu Dağı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yüksek kesimlerde 15 metreye kadar düştü. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Bolu Dağı Düzce kesiminde 4 gündür aralıksız devam eden yağışla birlikte oluşan sis ulaşımda aksamalara neden oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücülere aşırı hız ve yakın takip yapmamaları uyarısında bulunurken, gece saatlerinde hafif şekilde devam eden yağmur yağışının sulu kar şeklinde dönüşebileceği bildirildi. -Spil'e yılın ilk karı yağdı- Öte yandan Manisa'da Spil ve Demirci dağlarına yılın ilk karı yağdı. Spil Dağı'nda hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, bin 200 metreden itibaren kar yağışı başladı. Kar yağışının özellikle bin 375 metre yükseklikte bulunan Karlık Tepesi mevkisinde etkili olduğu, ancak yerleri fazla kar tutmadığı gözlendi. Manisa'ya bağlı Demirci ilçesi yakınlarındaki bin 470 metre rakımlı Demirci Dağı Akçakerdik Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu. Türkmen Dağı'nda da Sarıçayır ve Sığırova mevkilerine kar yağdı. İzmir Meteoroloji Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bu gece ve yarın gece iç kesimlerin 500 metre ve yukarı bölgelerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği belirtildi. Açıklamada mevsim normallerinin 8–10 derece altında gerçekleşecek gece sıcaklıklarının hafif şiddette don olayına yol açabileceği, tarımsal faaliyet açısından risk oluşturabileceği, vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi. -Mahsur kalanlara Kızılay'dan yardım- Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen olumsuz hava şartlarının Edirne ve Kırklareli'de etkili olduğu, kar yağışı nedeniyle, Türkiye'nin Bulgaristan'a ulaşımını sağlayan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nın ulaşıma kapandığı anımsatıldı. Gümrük kapısının işleyemez duruma gelmesi üzerine onlarca aracın yolda mahsur kaldığı belirtilen açıklamada, Türk Kızılayı Büyükkarıştıran Afet Merkezi'nden, bir haberleşme ve bir seyyar ikram aracıyla, uzman afet müdahale ekibinin bölgeye gönderildiği bildirildi. Açıklamada, Türk Kızılayı ekibinin, yolda kalan vatandaşlara battaniye dağıtarak, seyyar ikram aracından içme suyu, sıcak içecek, sıcak çorba ve kek ikram edeceği belirtildi.