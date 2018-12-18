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Bolu Dağı'nda yoğun sis

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü

18 Aralık 2018 15:43

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU\'da TEM yolu ve D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
D-100 Karayolu\'nun Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileri ve TEM yolunun Bolu Dağı tünelinin bulunduğu viyadükler kesiminde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düşerken, sürücüler elektronik tabelalarla uyarıldı. Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, Perşembe günü Bolu Dağı\'nda kar yağışı beklediklerini belirtti.

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