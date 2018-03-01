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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nda yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı

01 Mart 2018 00:02

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı\'nda yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı. TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde kar yağışı nedeniyle kayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde, TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı geçişinde aniden başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı geçişinde yolun bazı yerleri tamamen beyaza büründü. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Aydın Yazıcı yönetimindeki 06 EC 4524 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 kişi tedaviye alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

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