Bolu Dağı'nda sis ulaşımı yavaşlattı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- TEM ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.

Bolu Dağı\'da yağmur ile birlikte sis etkili oldu. D-100 karayolunda sis nedeniyle görüş uzaklığı yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle ulaşım yavaşladı. Sürücüler, görüş uzaklığının düşmesi ile birlikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında sis lambaları yakılarak görüş açılmaya çalışılırken trafik ekipleri sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.



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