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Bolu Dağı'nda sis, ulaşımı etkiledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BOLU Dağı'nın D- 100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü

23 Şubat 2018 14:42

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BOLU Dağı\'nın D- 100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Yolda ulaşım, yavaşlarken, sürücülere yakın takipten kaçınmaları uyarısı yapıldı. 
Bolu Dağı\'nın D- 100 yolu geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Seymenler, Karanlıkdere ve Bakacak bölgelerinde, sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarında bulunan sis lambaları yakılarak, görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımın yavaşlamasına yol açtı. Yetkililer, sürücülerin yakın takipten kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.

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