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Bolu Dağı'nda otomobil yandı: 1 ölü DÜZCE (A.A)

22 Ocak 2012 14:13

-Bolu Dağı'nda otomobil yandı: 1 ölü DÜZCE (A.A) - 22.01.2012 - Bolu Dağı'nda kaza yaptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü araç içinde yanarak öldü.  Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Bolu Dağı Düzce kesimi Bakacak mevkisinde, 06 HU 388 plakalı lüks otomobil, yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki uçurum kenarında bulunan bariyerlere çarptı.  Çarpmanın etkisiyle ön tarafında hasar oluşan araç, alev aldı. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen Düzce ve Bolu itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.  Otomobilde yapılan kontrolde, şoför koltuğunda, kimliği ve cinsiyeti henüz tespit edilemeyen bir kişinin cesedi bulundu.  Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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