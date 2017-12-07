Bolu Dağı'nda kışın 154 kişilik personel görev yapıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - ANKARA-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda, kış aylarında 154 kişilik personel görev yapıyor. TEM ve D-100 geçişleri, 13 karla mücadele, 1 kar püskürtme, 1 arazöz, 2 yükleyici, 1 yangın söndürme aracıyla açık tutulmaya çalışılıyor.

Kara Yolları 4\'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşullarında TEM ve D-100 yollarının 23 kilometrelik Bolu Dağı geçişini açık tutmak için yoğun çaba harcıyor. Türkiye\'nin en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı\'nda, 154 kişilik personel; 13 karla mücadele, 1 kar püskürtme, 1 arazöz, 2 yükleyici, 1 yangın müdahale aracıyla 24 saat esasına göre görev yapıyor. Ekipler, Kaynaşlı ve Abant kavşakları arasındaki bölgede, kış koşullarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, TEM ve D-100 geçişlerini açık tutmaya çalışıyor. Ayrıca yolda kalan araçlar da kurtarılıyor.

Öte yandan Kara Yolları Bakım İşletme Şefliği\'nin depolarında, 150 ton kar çözücü solüsyon ve 5 bin ton tuz, her duruma karşı hazır bekletiliyor. Kar yağışının yoğun olduğu bir günde, ortalama 200 ton tuz, buz ve kar eritme için kullanılıyor. Trafik kazalarının önlenmesi ve yol güvenliği için ise Bolu Dağı Tüneli, 87 kamera ile günün her saati denetleniyor. Kameralara yansıyan kaza ve yangın gibi durumlarda ekipler, olay yerine giderek, müdahale ediyor.



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