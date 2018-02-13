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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Dağı'nın TEM ve D- 100 yolları geçişlerinde başlayan kar yağışı ve bölgede etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi

13 Şubat 2018 15:50

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Dağı\'nın TEM ve D- 100 yolları geçişlerinde başlayan kar yağışı ve bölgede etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bolu Dağı\'nın D- 100 kara yolu ve TEM yolu geçişlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, en fazla Bolu Dağı\'nın Elmalık ve Bakacak mevkilerinde etkili oldu. Hafif kar yağışıyla yeşil alanlar, beyaza büründü. Yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmazken, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler Bolu Dağı\'nı geçerken zorlandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde sona ermesinin beklendiğini ve hafta içi kar yağışı beklenmediğini belirtti.

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