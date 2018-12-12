Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı\'nın TEM yolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

TEM yolu ve D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı geçişlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, özellikle D-100 Karayolu\'nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileri ile TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinin bulunduğu noktalarda çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30-40 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda hazır bekledi. Ekipler, sürücülere, araçlarında kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.



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