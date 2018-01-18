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Bolu Dağı'nda kar yağışı, ulaşımı zorlaştırdı (2)

BOLU DAĞI'NDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR  Bolu Dağı'nda gündüz başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı

18 Ocak 2018 23:19

BOLU DAĞI\'NDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR 
Bolu Dağı\'nda gündüz başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. TEM ve D-100 yollarının bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Bolu Dağı\'nda bazı araçlar yolda kaldı. TEM\'in Abant Kavşağı girişinde yolda kalan bir TIR  nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. TIR\'ın yoldan kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı. Karayolları ekiipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

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