-BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR BOLU (A.A) -25.01.2011 - D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Alınan bilgiye göre, kentte gece geç saatlerde etkili olmaya başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimindeki Karanlıkdere, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde sis ve kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Bölgede karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarırken, araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını istedi.