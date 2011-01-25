T24 LogoT24 Logo
Gündem

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR BOLU (A.A)

25 Ocak 2011 12:29

-BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR BOLU (A.A) -25.01.2011 - D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Alınan bilgiye göre, kentte gece geç saatlerde etkili olmaya başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimindeki Karanlıkdere, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde sis ve kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.  Bölgede karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarırken, araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını istedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24