Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Dağı\'nda etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar, beyaza bürünürken, TEM yolu ve D-100 kara yolunda ulaşım aksamadı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda, dün akşam başlayan sağanağın ardından sabah saatlerinde kar yağışı, etkili oldu. Hafif yağan kar ile birlikte 900 rakımlı Bolu Dağı\'nda yeşil alanlar, yer yer beyaza büründü. Kar, TEM ve D-100 kara yolunda ise ulaşımı aksatmadı. Zaman zaman etkili olan yoğun sis, ulaşımı yavaşlattı. TEM\'in Bolu Dağı Tüneli kesiminde elektronik tabelalarla sürücüler, kar ile sise karşı yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı. D-100\'de ise yol kenarlarındaki sis lambaları, yakıldı. Trafik ekipleri de önlemlerini artırarak, sürücüleri uyardı. Akşam saatlerine doğru kar yağışının etkisini artırması beklenirken, kara yolları ekipleri de yoğun kar yağışına karşı hazır bekliyor.



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