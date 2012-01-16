-Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı BOLU (A.A) - 16.01.2012 - D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yığışı nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Karayolları güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de denetimlerini arttırdı. Sürücüleri Bolu Dağı'nda kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyaran Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerden trafik kurallarına uymaları, araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmasını istedi. Öte yandan, Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.