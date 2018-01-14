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Bolu Dağı'nda kar yağışı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım aksadı

14 Ocak 2018 13:23

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı\'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım aksadı.
Bolu Dağı\'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ve sis bulunan Bolu Dağı’nda sürücüler zor durumda kalırken, karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle D-100 ve TEM otoyolu üzerinde tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı. Kar kalınlığının yer yer 10 santime ulaştığı Bolu Dağı’nda güzergahın bazı kesimlerinde yol kısmen beyaza büründü.Yeşil alanlar ise tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler TEM’in Bolu Dağı Tüneli meviinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

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