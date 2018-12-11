Bolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı zorlaştırdı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Dağı\'nın TEM otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı zorlaştırdı.

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı geçişlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, özellikle Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Polis ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda hazır şekilde bekledi. Ekipler, sürücülerin araçlarında kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

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