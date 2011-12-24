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Bolu Dağı'nda kar ve buzlanma uyarısı BOLU/DÜZCE (A.A)

24 Aralık 2011 20:12

-Bolu Dağı'nda kar ve buzlanma uyarısı BOLU/DÜZCE (A.A) - 24.12.2011 - Bolu Emniyet Müdürlüğü, Bolu Dağı'nı kullanacak sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyardı. Bolu Dağı'nda dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, yağış Seymenler, Karalıkdere, Bakacak mevkileri ile TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı tünelinin bulunduğu bölgede etkili oluyor. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı'nda karayolları ekipleri, tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Düzce'nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.  Kar yağışının ardından Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak, Çamoluk, Çakırsayvan ile Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere köyünde kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-655 karayolunun yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, Bolu Dağı geçişini kullanan sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarıyor.

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