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Bolu Dağı'nda kar, ulaşımı zorlaştırdı (4)

BOLU DAĞI, TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI Bolu Dağı'nda gün boyu devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı

21 Kasım 2017 19:58

BOLU DAĞI, TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI
Bolu Dağı\'nda gün boyu devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-100 Karayolu\'nda zaman zaman tipiye dönüşen yağış ve yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı 10 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki sis lambaları açılarak görüş açılmaya çalışıldı. Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde İstanbul yönüne giden TIR\'ların geçişine izin verilmedi. TIR sürücüleri, Elmalık kavşağından dönerek yol kenarlarındaki tesislere araçlarını çekti.
10 KAZA MEYDANA GELDİ
Kentteki yollarda gün içinde 10 trafik kazası meydana geldi. Kar nedeniyle beyaza bürünen yollardaki kazalardan 3\'ünde toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Diğer 7 kazada ise yaralanan olmadı. Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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