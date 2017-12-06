T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu Dağı'nda kar ulaşımı zorlaştırdı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırırken, zaman zaman aksamalar oldu

06 Aralık 2017 11:09

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırırken, zaman zaman aksamalar oldu.
Bolu\'da dün başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar, İstanbul - Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda da gece boyunca etkisini sürdürdü. TEM ve D-100 yolu tamamen karla kaplandı. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100\'de küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol, tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi, kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sabaha karşı 05.00 sıralarında TEM’in Kaynaşlı Gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki rampada Ankara yönünde 3 TIR, kar nedeniyle yolda kaldı. Yol ulaşıma kapandı. Ankara yönüne giden araçlar Kaynaşlı Gişelerinden D-100\'e yönlendirildi. Yaklaşık 15 dakika kapalı kalan yol, TIR\'ların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Sürücüler, TEM\'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA TEMD100Bolu DağıBoluKentKarAnkaraTEMKarayollarıGüzergahınBazıSabahaTEMin Kaynaşlı GişeleriBolu Dağı TüneliTIRYolKaynaşlı Gişelerinden D100YaklaşıkSürücüler TEM Bolu Dağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24