Bolu Dağı'nda kar, ulaşımı zorlaştırdı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - İSTANBUL- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı.

TEM ve D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı, sabahın ilk saatlerinde etkisini artırarak, devam etti. 900 rakımlı Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı, yer yer 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100 yolunda, küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol, tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi, kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Sürücüler, TEM\'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

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