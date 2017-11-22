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Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ulaşım rahatlarken, sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı

22 Kasım 2017 12:11

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı\'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ulaşım rahatlarken, sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı.
Kentte dün sabaha karşı başlayan kar yağışı bu gece etkisini kaybetti. Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda da kar yağışı durdu. TEM ve D-100 geçişlerinde, kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Ancak trafik ekipleri, kar yağışının ardından bölgede buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. Bolu Dağı Tüneli mevkisinde de sürücüler, elektronik tabelalar ile buzlanma nedeniyle yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı.

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