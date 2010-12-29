-BOLU DAĞI'NDA GÖRÜŞ 20 METREYE DÜŞTÜ BOLU (A.A) - 29.12.2010 - D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Edinilen bilgiye göre, sis, D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde özellikle Seymenler, Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, ulaşım da olumsuz yönde etkileniyor. Karayoları ekipleri sürücüleri sis lambaları ile uyarırken, Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de beklenen sisle birlikte beklenen yağışa karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda ikazda bulunuyor.