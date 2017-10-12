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Bolu Dağı'nda devrilen kamyondaki tavuklar telef oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – BOLU Dağı'nın Düzce geçişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyondaki tavukların bir kısmı telef oldu

12 Ekim 2017 04:56

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – BOLU Dağı\'nın Düzce geçişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyondaki tavukların bir kısmı telef oldu. 
Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Bolu\'ya giden Durmuş Karagöz yönetimindeki 14 BV 655 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü yara almazken, araçta bulunan 2 bin 700 adet canlı tavuğun bir bölümü, muhafaza edildiği kafeslerin kırılması sonucu çevreye dağılarak, bazı tavuklar da kafeslerin içinde sıkışarak telef oldu. Kamyon yuvarlandığı yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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