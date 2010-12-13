-BOLU DAĞI'NDA BUZLANMA UYARISI BOLU (A.A) - 13.12.2010 - Bolu Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak olan sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Alınan bilgiye göre, kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı'nda zaman zaman etkili olan fırtına nedeniyle hava sıcaklığı, eksi 4 dereceye kadar düştü. Karayolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Bolu Dağı'nda hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte buzlanma tehlikesi oluştuğunu belirterek, ''D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde özellikle Seymenler, Karalıkdere ve Bakacak mevkinde buzlanma etkili oluyor. Öte yandan TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri üzerinde buzlanma meydana gelmektedir. Tünel viyadüklerinin olduğu kısımların güneş görmemesi ve sürekli olarak rüzgara maruz kalması nedeniyle buzlanma meydana geliyor. Bu güzergahları kullanacak olan sürücülerin dikkatli olması gerek'' dediler. Yetkililer, sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurması gerektiğini dile getirerek, ''Sürücülerin mutlaka araçlarının kışlık bakımlarını yaptırması gerek. Yazlık lastikler çıkartılmalı ve yerine kışlık lastikler takılmalı. Karlı ve buzlu havalarda daha dikkatli olunması gerek. En küçük hatada hem başkalarının hem de kendi canlarına ve mallarına zarar verebilirler'' diye konuştular. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise Bolu kent merkezinde gündüz 2 derece olan sıcaklığın gece saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düşeceğini, Bolu Dağı'nda eksi 4 olan sıcaklığın ise gece saatlerinde eksi 7 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdiler.