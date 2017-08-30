Bolu Dağı'nda bayram yoğunluğu

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM\'in Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğunluğa yol açarken, bölgede etkili olan yağmur da ulaşımı yavaşlattı.

Kurban Bayramı\'na 2 gün kala yola çıkan tatilciler, TEM\'in Bolu Dağı Tüneli kesiminde Ankara yönünde hafif yoğunluk oluşmasına neden oldu. Bölgede etkili olan yağmur da sürücüleri zorladı. Sürücüler, yağmur nedeniyle yavaş ilerlerken özellikle tünel girişinde yoğunluk oluştu. Tatilciler, tüneli geçtikten sonra sorunsuz yola devam etti. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı.

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