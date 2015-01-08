Bolu Dağı'nda araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu, AFAD yiyecek dağıttı

D-100 karayolu ve TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişinde ulaşımın aksaması nedeniyle Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, onlarca sürücü ve yolcu mahsur kaldı. Mahsur kalanlara AFAD yiyecek dağıttı. Ulaşım saat 20.00'dan sonra güçlükle sağlanmaya başlandı, araç konvoyu 15 kilometreyi buldu.

DHA’da yer alan habere göre, üç gün önce başlayan kar yağışı, Ankara ile İstanbul arasında ulaşımın kilit noktasında bulunan Bolu Dağı'nda TEM otoyolu ile D-100 karayolunu tercih eden sürücü ve yolculara zor anlar yaşattı.

Bolu Dağı’nda ulaşım güçlükle sağlanıyor

D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Ankara istikameti araçların kayması sonucu bir süre ulaşıma kapandı. D-100 Karayolu’nu kullanarak Bolu Dağı’na doğru ilerleyen araçlar Düzce Soğancı mevkiinde trafik ekiplerince durdurularak, tesislere yönlendirildi. Yolun kapanması nedeniyle Kaynaşlı ile Düzce arasındaki D-100 Karayolu’nun kenarında park eden araçların oluşturduğu araç konvoyu 15 kilometreyi buldu.

Ankara istikameti ulaşıma açılırken, trafik akışı güçlükle sağlanıyor.

TEM ulaşıma açıldı

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinin Ankara istikameti ulaşıma açılırken, ulaşım güçlükle sağlanıyor. TEM Otoyolu Ankara ve İstanbul istikametinde yol kenarlarında araçların durması nedeniyle yer yer tek şeritten sağlanıyor.

Kilometrelerce araç kuyruğu

Ulaşımın Kaynaşlı bölgesinde durma noktasına gelmesi nedeniyle Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu. Kaynaşlı ilçesinden başlayan araç kuyruğu, 30 kilometre uzaklıktaki Gümüşova ilçesine kadar ulaştı. Yolda mahsur kalan sürücüler, bekleme süresinin uzaması ihtimaline karşı akaryakıt istasyonunda yoğunluk oluşturdu.

Tır sürücüsü Hakkı Şengül, yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinden beri yol kenarındaki tesiste beklediklerini söyledi.

Çok zor durumda olduklarını belirten Şengül, "Yola çıkarken bu denli kar yağışı beklemiyorduk. Bolu Dağı'nın her iki geçişinin de kapalı olması, bizi çok zor durumda bıraktı. Beklemeye devam ediyoruz, Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

'Yolu kayan tırlar kapatıyor'

Karayolları Bölge Müdürü Mustafa Karademir kayan TIR’ların yolların kapanmasına neden olduğunu söyledi.

TEM’in Bolu Dağı geçişinin Ankara yönü sabah saat 07.30 sıralarında ulaşıma kapandı. Kayan TIR’lar nedeniyle yolda uzun araç konvoyları oluştu. Karayolları ekipleri saat 11.15 sıralarında kayan TIR’ları çekerek yola soktu. Ancak, yolun kapandığı sırada yağan kar nedeniyle konvoyun bulunduğu bölge karla kaplandı. Araçlar ilerlemekte zorlanırken, Karayolları ekipleri konvoyun başında durarak ilerlemeye çalışan araçları yola soktu. Konvoyda kalan araçlar adım adım ilerlerken trafik bir süre sonra normale döndü.

Saat 15.20 sıralarında ise TIR’ların kayması sonucu TEM Otoyolu’nun hem Ankara, hem İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Ankara yönü saat 09.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Yol saat 11.30 sıralarında ulaşıma açılırken, 45 dakika sonra saat 12.15’de tekrar bir aracın kayması sonucu ulaşıma kapandı. Yol saat 13.45’de yeniden ulaşıma açılırken, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Bolu Dağı’nın TEM ve D-100 Karayolu’nun ulaşıma kapalı olduğu sırada saatlerce araçlarında bekleyenler zor durumda kaldı. Özellikle geçişlerine kontrollü olarak izin verilen TIR ve kamyon sürücüleri saatlerce yollarda beklemeleri nedeniyle tepki gösterdiler. Sürücüler araçlarını yol kenarlarında bırakarak çevredeki tesislerden yiyecek alarak araçlarında yedi.

Karayolları 4’üncü Bölge Müdürü Mustafa Karademir, TEM’in Ankara yönünün ulaşıma kapanmasıyla ilgili olarak, "Karayolu seyir halindeki tedbirsiz TIR sürücüleri nedeniyle kapanıyor. Yolların kapanmasının tek sebebi güvensiz şekilde ilerleyen TIR’lar" dedi.

Araç içinde rahatsızlandı

Kapanan yolda araç içerisinde beklerken rahatsızlanan kişiye, kar küreme aracının açtığı yoldan ulaşan sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Ankara'da geçtiğimiz günlerde baypas ameliyatı olduğu bildirilen Eyüp Sultan Güney (55), TEM Otoyolunun Bolu Dağı kesiminde kayan tırlar nedeniyle kapanan yolda araç içerisinde beklerken rahatsızlandı. Güney, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, kar yağışı ve yoldaki araçlar nedeniyle Güney'e ulaşamadı. Bunun üzerine, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, Karayolları ekiplerinden yardım talep etti.

Ambulans, kar küreme aracının açtığı yoldan hastaya ulaştı. Güney'e burada sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Mahmut Arık, kendilerinden yardım isteyen Eyüp Sultan Güney isimli vatandaşa ulaşmakta zorlandıklarını belirterek, "Karayolları ekiplerinin yardımı ile vatandaşımıza ulaşıldı ve gerekli tedavisi yapıldı. Son iki gün içerisinde Bolu genelinde 21 hastaya paletli ambulanslar ile ulaştık. Bu hastalarımız için gerekli çalışmalarımız yapıldı" diye konuştu.