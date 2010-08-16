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BOLU DAĞI'NDA AKARYAKIT YÜKLÜ TIRDA YANGIN DÜZCE (A.A)

16 Ağustos 2010 14:35

-BOLU DAĞI'NDA AKARYAKIT YÜKLÜ TIRDA YANGIN DÜZCE (A.A) - 16.08.2010 - Bolu Dağı'nda akaryakıt yüklü tırın fren balatalarının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı Metro Tesisleri mevkisinde, Ankara'dan İstanbul'a giden Hüseyin Oğuz idaresindeki 01 VR 340 plakalı, akaryakıt yüklü tırın 01 YP 679 plakalı dorsesinde fren balatalarının aşırı ısınmasından dolayı yangın başladı. Yangın, Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasıyla yolda trafiğin normale döndüğü belirtildi.

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