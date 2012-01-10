-Bolu Dağı'nda "Sis ve buzlanma" uyarısı BOLU (A.A) - 10.01.2012 - Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri ''Sis ve buzlanmaya'' karşı uyardı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, D-100 karayolunun Bolu Dağı ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı tüneli kesiminde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı bildirildi. Karayolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışmasını sürdürürken, Bolu Dağı'nın özellikle Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü belirtildi. Karayolları ekipleri yol kenarlarında bulunan sis lambaları ile sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar yağışının aralıklarda devam ettiği Bolu Dağı'nda denetimlerini artıran ekipler, sürücülerden kar yağışı, buzlanma ve sise karşı dikkatli olmalarını istedi. Sürücüler araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıldı.