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Bolu Dağı Tünellerinde bayram yoğunluğu başladı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - KURBAN Bayramı tatili dolayısıyla tatil yada ziyaret amaçlı seyahat eden sürücüler nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa rağmen, trafik akışında sorun yaşanmadı

18 Ağustos 2018 01:22

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - KURBAN Bayramı tatili dolayısıyla tatil yada ziyaret amaçlı seyahat eden sürücüler nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa rağmen, trafik akışında sorun yaşanmadı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, mesai bitimi ile birlikte yola çıktı. TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşanırken, trafiğin akışında sorun oluşmadı. Araç yoğunluğuna sağanak yağış da eklenince Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerindeki tedbirlerini arttırdı. Polis ekipleri devriye görevinde bulundu. Gece saatlerinde yoğunluğun artması bekleniyor.

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