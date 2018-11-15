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Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü ulaşıma kapanacak

17 Kasım'da ulaşıma kapanacak olan Bolu Dağı Tüneli 7 Aralık'ta açılacak

15 Kasım 2018 18:17

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul-Ankara yönü, viyadüklerde yapılacak yenileme çalışması nedeniyle 20 gün ulaşıma kapalı kalacak. 17 Kasım'da ulaşıma kapanacak olan tünel 7 Aralık'ta açılacak.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği'nden alınan bilgiye göre, Karayolları ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul-Ankara yönünde, viyadükler üzerinde kullanım ömrünü tamamlayan viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışması kapsamında otoyol, 17 Kasım'da saat 10.30 itibarıyla ulaşıma kapatılacak.

Araçlar D-100 Karayolu'na yönlendirilecek

Yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

7 Aralık'ta ulaşıma açılacak

Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü 7 Aralık'ta ulaşıma açılacak.

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