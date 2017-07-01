Bolu Dağı Tüneli'ndeki bir otomobilde yangın çıktı

Bolu Dağı Tüneli'nde motor bölümü alev alan otomobildeki yangın, tünel itfaiyesinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



İstanbul'dan Ankara'ya giden Mehmet Nezih Karamahmutoğlu yönetimindeki 34 DM 7801 plakalı otomobilin elektrik aksamında, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli'ndeyken arıza meydana geldi. Otomobili tünel içindeki emniyet şeridinde durduran sürücü, kaputu açmak istediği sırada aracın motor bölümü alev aldı.

Sürücü itfaiyeyi ararken, bu sırada tünel içindeki kameradan yangını fark eden tünel kontrol merkezindeki görevli, tünel itfaiyesini yönlendirdi. İtfaiye ekibi kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, aracın diğer bölümlerine doğru yayılmadan söndürüldü. Bolu Belediyesi itfaiye ekibi de araçta soğutma çalışması yaptı.



Sürücü Karamahmutoğlu, İstanbul'dan Ankara'ya bir yakınının düğününe gitmek için yola çıktığını söyleyerek, "Tünele girerken aracın yağ göstergesi yandı. Sonra elektrik aksamı durdu. Durdurup kaputu açmak istediğim sırada alev aldı. Sonra itfaiye kısa sürede geldi ve yangını söndürdü" dedi.