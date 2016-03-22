Bolu Dağı tünelinde yangın; İstanbul - Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

TEM Otoyolu Boludağı tünelinde bir TIR'ın alev alması nedeniyle, İstanbul - Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına ilişkin, TIR sürücüsü “‘'Ne olduğunu anlamadım. Kendimi zor dışarı attım. Eşyalarımı bile alamadım’' dedi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun'a gıda maddesi götüren Mustafa Yıldırım idaresindeki 35 HC 5618 plakalı TIR, TEM Otoyolu Bolu Dağı tünelinde bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede TIR'ı sararken, sürücü Yıldırım kendisini dışarı attı. Yangına, Bolu Belediyesi ve Tünel itfaiyesi müdahale etti. Yangın nedeniyle İstanbul - Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

TIR sürücüsü Yıldırım, tünele girdikten sonra motor kısmının bir anda alev aldığını belirterek, ‘'Ne olduğunu anlamadım. Kendimi zor dışarı attım. Eşyalarımı bile alamadım'' dedi.