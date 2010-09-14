-BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞINDA KAZA DÜZCE (A.A) - 14.09.2010 - Bolu Dağı Tüneli çıkışında bir minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Faruk Doğan (39) yönetimindeki 34 FA 0307 plakalı minibüs, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 1 Nolu viyadük üzerinde sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen minibüs, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada, minibüs sürücüsü Faruk Doğan ile araçtaki Mehmet Doğan (13), Menekşe Doğan (21), Ahmet Doğan (13), Nurcan Doğan (5), Neslime Doğan (9), Zini Doğan (51), Sultan Yardımcı (16), Mehmet Temel (10) ve Selahattin Temel yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralananların Diyarbakır Çınar ilçesinden İstanbul'a gittikleri öğrenildi. Bu arada, kaza nedeniyle 1 Nolu viyadük üzerindeki trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.