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BOLU DAĞI TÜNEL GİRİŞİNDE OTOMOBİL YANDI DÜZCE (A.A)

21 Mayıs 2011 15:27

-BOLU DAĞI TÜNEL GİRİŞİNDE OTOMOBİL YANDI DÜZCE (A.A) - 21.05.2011 - Bolu Dağı tüneli girişinde aniden alev alan otomobil yandı. Erdinç Armen idaresindeki 34 DV 9243 plakalı otomobil, TEM otoyolu Bolu Dağı 3'üncü viyadük tünel girişinde alev alarak yanmaya başladı. Otomobilinin tutuştuğunu gören sürücü, yol kenarına çektiği aracı kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin de söndürme çalışmasına katılmasına rağmen başarılı olunamayınca, itfaiyeden yardım istendi.  Düzce, Bolu ve Kaynaşlı itfaiyelerinin gelmesiyle kısa sürede söndürülen otomobilin büyük bir bölümü yandı. Bu arada, yangın söndürme çalışmaları sırasında trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi.

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